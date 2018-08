Brussels Airlines weegt op resultaten Lufthansa 01 augustus 2018

Veel positiefs had het kwartaalrapport van Lufthansa niet in petto voor zijn aandeelhouders. Behalve dan dat de gemiddelde ticketprijs dit jaar lichtjes zal toenemen. Het volstond om het aandeel in Frankfurt ruim 8,25% (tot 24 euro) hoger te stuwen, want eerder ging het management uit van stabiele prijzen.

