Brussels Airlines vraagt financiële hulp aan overheid 16 maart 2020

Brussels Airlines komt door de coronacrisis in zwaar weer terecht en vraagt nu financiële steun aan de overheid. De belangrijkste luchtvaartmaatschappij in Zaventem moest deze maand al 35% van haar vluchten schrappen. "En dat verandert nog elk uur", aldus Etienne Davignon, voorzitter van de raad van bestuur. Volgende maand wordt naar alle waarschijnlijkheid 45% van de vluchten geschrapt. Ook de Duitse Lufthansa Groep, eigenaar van Brussels Airlines, praat over staatssteun met de Duitse overheid. "Zonder steun komen alle luchtvaartmaatschappijen in de problemen", aldus nog Davignon. (FT)