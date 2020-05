Exclusief voor abonnees Brussels Airlines vliegt opnieuw vanaf 15 juni 26 mei 2020

Na twaalf weken onderbreking hervat Brussels Airlines vanaf 15 juni geleidelijk aan haar vluchten. Tegen augustus wil de vliegmaatschappij 59 bestemmingen in 33 landen aandoen. Dat is 30% van het oorspronkelijk geplande zomeraanbod in Europa en 40% van het langeafstandsprogramma. In Europa zullen 45 bestemmingen worden aangevlogen in 20 landen, waaronder Spanje, Portugal, Griekenland, Italië, Frankrijk en Denemarken. Op haar langeafstandsnetwerk zal de luchtvaartmaatschappij 13 van de 17 Afrikaanse bestemmingen bedienen. In de VS wordt New York JFK weer aangevlogen. Nieuwe bestemming Montreal (Canada), wordt in de loop van volgend jaar aan het netwerk toegevoegd.

