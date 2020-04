Exclusief voor abonnees Brussels Airlines schrapt acht vliegroutes 10 april 2020

Luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines schrapt acht vliegroutes: tot en met 31 maart volgend jaar wordt niet meer gevlogen op Sevilla, Valencia, Bristol, Hannover, Moskou, Billund, Marrakesh en Santorini. "Het gaat om acht routes waarvan we beslist hebben om ze na de coronacrisis niet op te starten. We verwachten dat de vraag sowieso niet zal terugkomen", legt woordvoerster Kim Daenen uit. "Daarnaast hebben we reeds een contract met een externe partner, City Jet, opgezegd, waardoor we vijf vliegtuigen minder hebben in de zomer. Dat laatste meldde CEO Dieter Vranckx al eerder in deze krant. "Klanten die een reis naar een van die bestemmingen geboekt hadden, worden hierover gecontacteerd. Met hen wordt naar een oplossing gezocht." Of een andere maatschappij de route kan overnemen, is nog niet bekend. Brussels Airlines meldde begin deze week dat het zijn vluchten ten vroegste op 15 mei zal hervatten met een beperkt aanbod.

