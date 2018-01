Brussels Airlines rondt kaap van 9 miljoen passagiers 00u00 0

Het is nu officieel. Brussels Airlines heeft vorig jaar meer dan 9 miljoen passagiers vervoerd. In totaal stapten 9.077.178 mensen op een toestel van de Belgische luchtvaartmaatschappij. Ruim 17,2% meer dan het jaar voordien. De flinke stijging is te danken aan de hogere productiviteit van de vloot, de vervanging van Avro-vliegtuigen (100 plaatsen) door grotere Airbus A320-toestellen (180 plaatsen) en de integratie van de activiteiten van Thomas Cook Airlines België. Er kwam ook een extra langeafstandsvliegtuig (A330) in de vloot. Voor dit jaar mikt Brussels Airlines op 10 miljoen passagiers. De grootste toename (+16,7%) qua passagiers was er afgelopen jaar op de Europese vluchten. Op Afrika werd een nieuwe mijlpaal bereikt: voor het eerst werden meer dan 1 miljoen mensen van en naar Afrika gevlogen. Verder lokte de verbinding met de Indiase stad Mumbai, die eind maart 2017 werd opgestart, 80.450 passagiers. De bezettingsgraad van de vliegtuigen steeg tot een recordgemiddelde van 78,5%.

