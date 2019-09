Exclusief voor abonnees Brussels Airlines moet vluchten schrappen Thomas Cook betaalde al weken facturen niet 24 september 2019

00u00 0 De Krant Brussels Airlines, de hofleverancier van vluchten voor de Belgische poot van Thomas Cook, schrapt vandaag twee vluchten naar Tunesië. Die beslissing kwam er nadat de Belgische afdeling van Thomas Cook wekenlang haar facturen niet betaald had.

Het geloof op een goede afloop bij Thomas Cook België is in Zaventem duidelijk geslonken. Twee retourvluchten van Brussels Airlines naar de Tunesische bestemmingen Djerba en Enfidha vertrekken vandaag niet. 350 Belgen zitten daardoor vast in Noord-Afrika, 192 anderen mogen een kruis maken over hun vakantieplannen.

Op de getroffen vluchten zitten alleen maar reizigers die boekten via Neckermann of Thomas Cook, de twee merken van Thomas Cook Belgium. De luchtvaartmaatschappij voert vandaag nog 40 andere vluchten uit waarop reizigers van Thomas Cook zitten, maar ook passagiers die boekten via Brussels Airlines. "Die gaan wél nog door, ook al zijn we voor de stoelen van Thomas Cook niet betaald", zegt de woordvoerster van Brussels Airlines.

Mocht de Belgische tak van de touroperator niet meer te redden zijn, dan is de impact op Brussels Airlines groot. De maatschappij vervoert minstens een half miljoen passagiers per jaar via Thomas Cook.

Brussels Airlines kan de gedupeerden naar eigen zeggen niet helpen. Er wordt hen aangeraden aan om zich te melden bij Thomas Cook België. Dat ligt echter lam omdat het Britse moederbedrijf het faillissement heeft aangevraagd. Ook de bankrekening van waaruit de Belgische lonen worden uitgekeerd, is nu geblokkeerd.

Of er ook de komende dagen vluchten geschrapt worden, is nog niet beslist, maar de kans is groot. Nagaan of u op een vlucht zit met alleen Thomas Cook-klanten - en of uw vlucht dus op de helling staat - is onmogelijk.