Brussels Airlines mag weer dagelijks naar Kinshasa vliegen 23 februari 2019

Brussels Airlines mag weer dagelijkse vluchten gaan verzorgen naar Kinshasa. De frequentie van die vluchten was vorig jaar aan banden gelegd door de Congolese autoriteiten na een diplomatieke rel over Belgische humanitaire hulp. De herinvoering van het vroegere vluchtschema zal wel geleidelijk gebeuren, omdat een wijziging van de ene dag op de andere niet mogelijk is, zo laat de luchtvaartmaatschappij verstaan. Dat het aantreden van de nieuwe Congolese president Félix Tshisekedi voor een dooi in de relatie met België zorgt, bleek gisteren ook door de ondertekening van een akkoord over het Schengenhuis. Dat is een soort consulaat van de EU in Kinshasa dat door België wordt beheerd. In januari vorig jaar had de Congolese regering het Schengenhuis gesloten, maar nu mag het weer opengaan.

