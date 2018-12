Brussels Airlines bij meest vervuilende maatschappijen ter wereld 11 december 2018

Volgens een nieuwe ranking van milieuwaakhond Atmosfair behoort Brussels Airlines tot de meest vervuilende luchtvaartmaatschappijen ter wereld. De Duitse ngo vergeleek de CO2-uitstoot van de vluchten met het laadvermogen van het vliegtuig en bekeek hoe efficiënt de laad- en passagiersruimte gebruikt wordt. Brussels Airlines staat 84ste op de lijst van 125. Het meest milieu-efficiënt is het Britse TUI Airways, gevolgd door Latam Airlines (Brazilië) en West Air (China). Ook de lagekostenmaatschappijen zoals Ryanair scoren door de band genomen goed, omdat zij meester zijn in het benutten van de ruimte in het vliegtuig.