Brusselaar licht Costa Ricanen op voor €20 miljoen 04 juni 2018

Een 41-jarige Brusselaar heeft investeerders op het eiland Costa Rica opgelicht voor 23 miljoen dollar (bijna 20 miljoen euro). Jerry L. werd afgelopen week opgepakt in een hotel in de buurt van het Italiaanse Turijn, zo meldt SudPresse. Hij zou er met zijn Italiaanse vrouw op bezoek zijn geweest bij zijn schoonfamilie. Costa Rica had een internationaal aanhoudingsbevel tegen hem uitgevaardigd. Via zijn vastgoedagentschap in Zwitserland zou hij op Costa Rica onbestaande vastgoedinvesteringen hebben gesleten. Als hij wordt uitgeleverd aan Costa Rica, riskeert hij daar tien jaar cel.

