Brussel wil Ghelamco definitief dumpen 21 maart 2018

00u00 0

Er lijkt een definitief einde te komen aan de samenwerking tussen de stad Brussel en bouwmaatschappij Ghelamco. Die laatste moest op Parking C in Grimbergen een nieuw voetbalstadion bouwen, maar slaagde er niet in om een bouwvergunning te bemachtigen voor het Eurostadion. Brussel zal de erfpachtovereenkomst daarom proberen te verbreken. Het Brusselse schepencollege zal volgende maandag een mandaat vragen om "alle nodige maatregelen" te nemen. Brussel wil de volledige eigendom over Parking C terug en wil Ghelamco dumpen. De stad geeft wel de voorkeur aan een ontbinding van het contract in onderling overleg. De vraag is of ze daar in West-Vlaanderen ook zo over denken. Ghelamco-baas Paul Gheysens staat niet bekend als iemand die zich makkelijk in een hoek laat drummen en zal een batterij advocaten inschakelen. (JBG)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over Brussel

sportdiscipline

sport

Ghelamco

voetbal