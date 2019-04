Exclusief voor abonnees Brussel wil 'cannabisjacht' verbieden 13 april 2019

Wie gehoopt had om volgende zaterdag op 'cannabisjacht' te gaan in het Ter Kamerenbos, moet mogelijk op zoek naar een andere activiteit. De stad Brussel wil de zoektocht immers verbieden. Deelnemers aan de zoektocht zouden kans maken op verschillende prijzen, waaronder cannabidiol, een legale vorm van cannabis, of de zaadjes daarvoor. Dat zegt de organisator, die niet met zijn naam in de krant wil. Het parket is een onderzoek gestart wegens het 'aanzetten tot het gebruik van verdovende middelen in groep'. Op dezelfde dag - 20 april - wordt er ook betoogd voor de legalisering van wiet. (JCV)

