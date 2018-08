Brussel werkt aan plan tegen geluids- overlast 31 augustus 2018

Brussels minister van Leefmilieu Céline Fremault (CDH) zal midden september een plan voorstellen om het lawaai terug te dringen in de hoofdstad. Een studie van Leefmilieu Brussel toonde aan dat onze hoofdstad kampt met geluidsoverlast. Eén op de twee Brusselaars heeft last van slaapproblemen, hoge bloeddruk of hartritmestoornissen door geluidshinder. Die wordt veroorzaakt door een combinatie van weg-, vlieg- en treinverkeer. Het plan, 'Quiet Brussels', omvat de uitbreiding van de zone 30 rond scholen en ziekenhuizen. Daarnaast denkt Fremault ook aan steunmaatregelen voor een stillere vloot bij het openbaar vervoer en private vervoersmaatschappijen of stillere wegbedekking. 'Quiet Brussels' brengt ook 'comfortzones' in kaart (gemiddeld minder dan 55 decibel). Die kaart met parken, bossen en dies meer zal via een app beschikbaar zijn. (WHW)

