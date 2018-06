Brussel weert rugzakken en vuurwerk tijdens WK 12 juni 2018

Het Brussels stadsbestuur vraagt voetbalsupporters om rugzakken en vuurwerk thuis te laten als ze tijdens het WK naar de hoofdstad komen. Burgemeester Philippe Close (PS) wil dat de sfeer tijdens de wereldbekerwedstrijden gemoedelijk blijft. Om rellen zoals die in november vorig jaar te vermijden, komt er extra politie. De agenten zullen vooral spontane samenkomsten aan het Beursplein in de gaten houden. De gemeenschapswachters van BRAVVO en de stadsstewards van Bruciteam zullen ook meer aanwezig zijn in de omgeving van de Beurs. Het gemeentebestuur vraagt ook om de stad netjes te houden om het werk van de straatvegers makkelijker te maken. (SRB)