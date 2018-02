Brussel weert alle pony's van kermis 28 februari 2018

Het Brusselse Gewest zal als eerste gewestregering het uitbaten en organiseren van kermisattracties met pony's en paarden verbieden. Vanaf 1 januari 2019 zou het nieuwe verbod ingaan. Overtreders riskeren een boete tot 2.000 euro. "Binnenkort worden de laatste verduidelijkingen aan de ordonnantie toegevoegd", klinkt het. "Alle Brusselse gemeenten zullen een verduidelijkende brief krijgen." In Vlaanderen en Wallonië is er voorlopig nog geen algemeen verbod, al zijn er wel al verscheidene individuele gemeenten die in het verleden verboden voor hun grondgebied instelden. (KSN)