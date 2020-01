Exclusief voor abonnees Brussel, waar je jaarlijks zeven dagen en zes uur verliest in de spits 29 januari 2020

De verkeersdrukte in de Belgische steden is vorig jaar weer wat gestegen. In 2019 hadden we door de files 30% meer tijd nodig om op onze bestemming te geraken. Dat blijkt uit de TomTom Traffic Index, het verkeersrapport dat de gps-fabrikant jaarlijks opstelt. Brussel blijft de drukste stad van het land. Tijdens de ochtend- en avondspits moet je daar rekenen op respectievelijk 75 en 77% extra reistijd. Op jaarbasis verliezen automobilisten er zeven dagen en zes uur. De files in onze hoofdstad zijn intussen even lang als die in Rome en Londen. In enkele andere Belgische steden staan we dan weer minder lang in de file. In Leuven zou de vooruitgang te danken zijn aan de invoering van een circulatieplan, terwijl in Kortrijk steeds meer tweewielers rondrijden dankzij de aanleg van 74 fietsstraten. (LVB/VDS)

