Brussel verbiedt Marrakesh-betogingen

Burgemeester Philippe Close en minister-president Rudi Vervoort (beiden PS) geven geen toelating voor de geplande Mars tegen Marrakesh en de tegenbetogingen op zondag. De mars tegen het VN-migratiepact gaat uit van rechtse verenigingen, waaronder Schild & Vrienden en Vlaams Belang Jongeren. Ook de betoging van linkse activisten tegen "de mars van extreemrechts" zal niet worden toegelaten. Vlaams Belang Jongeren klaagt "de politieke spelletjes van burgemeester Close" aan. Zij overwegen nu een spoedprocedure bij de Raad van State op te starten om de mars zondag alsnog te laten doorgaan. Gisteren kreeg de politiezone Brussel Hoofdstad-Elsene ook een officiële aanvraag binnen voor een betoging van de gele hesjes nu zaterdag op het Luxemburgplein. Of daarover al een beslissing genomen is, is nog niet bekend. (VRJB)

