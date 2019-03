BRUSSEL UKKEL € 3.950.000 09 maart 2019

DE MAKELAAR: "Hedendaagse, kubusvormige villa uit 2011 in de bekende wijk Prins van Oranje tussen Ukkel en Sint-Genesius-Rode. Vele blikvangers, waaronder een overdekt overloopzwembad."

INDELING: Inkom, eet- en leefruimte, keuken, homecinema, fitnessruimte, overdekt zwembad en garage. Verdieping: zes slaapkamers, vijf badkamers, terras.

WIJ ZEGGEN: Deze villa heeft een heel eigen, moderne stijl. Geen bombastisch marmer of onnodige grandeur, wel mooie hout- en natuurmaterialen in riante woonruimtes met hoge plafonds. Grote glaspartijen sieren het hele huis, waardoor het licht het witte interieur verwarmt. Door de vele (binnen)ramen is er ook interactie mogelijk tussen de kamers - zonder aan privacy in te boeten - en geniet je haast overal van een uitzicht op de mooi aangelegde tuin met vijver en terras. Met een ingebouwd aquarium, een homecinema en een binnenzwembad, dat uitkijkt op de tuin, kun je hier heerlijk ontspannen. De keuken van Obumex is maar een van de vele voorbeelden van de luxueuze afwerking. De architectuur, met een zwevend deel waaronder een carport zit, is top. (DCFS)

