Exclusief voor abonnees Brussel stelt 'kilometerheffing light' voor 22 november 2019

00u00 0

Brussel gaat door met de kilo- meterheffing, of Vlaanderen nu wil of niet. Dat zegt Brussels schepen van Mobiliteit Elke Van den Brandt (Groen). Ze stelt een 'kilometerheffing light' voor. "Ik hoor dat Vlaams minister van Mobiliteit Peeters (Open Vld) geen kilometerheffing wil omdat mensen geen alternatieven hebben voor de auto. Dat beschouw ik als een opening. Laat ons het systeem zo moduleren dat je enkel betaalt op trajecten waarbij een alternatief voor de auto bestaat, zoals trein of bus. Als je uit een verre uithoek in Limburg of West-Vlaanderen komt, waar geen bus rijdt, dan wordt jouw tarief op nul gezet", stelt schepen Van den Brandt voor. Een kilometerheffing light dus. Het voorstel is een ultieme poging om Vlaanderen alsnog over de streep te trekken voor de gezamenlijke invoering van het systeem. (ADB)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu