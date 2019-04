Exclusief voor abonnees Brussel start proefproject 5 cent in ruil voor blikje 09 april 2019

In drie automaten in het Brussels Gewest kan je nu 5 cent krijgen per blikje dat je er terugbrengt. Je krijgt dan een tegoedbon die ingewisseld kan worden bij verschillende horecazaken en winkels. De 'terugbrengpremiemachines' - een proefproject dat een half jaar zal duren - staan op het Muntplein, op de ULB-campus in Elsene en op de UCL-campus in Woluwe. Het initiatief moet het zwerfvuil terugdringen. Het risico dat 'goudzoekers' pmd-zakken gaan openscheuren om zo blikjes te verzamelen, is reëel, geeft men toe. "We volgen het nauw op. Als dit zich te vaak voordoet, wordt het project stopgezet." (AVA)