Brussel staat op achterste poten over voorstel Joachim Coens (CD&V): “Is hij vergeten dat het Brussels gewest bestaat?”

Bron: De Morgen, Belga 4 De Krant "Laat de partijen uit de Vlaamse en Waalse regering samen een federale coalitie vormen." In een interview met 'De Morgen' schuift CD&V-voorzitter en ex-informateur Joachim Coens een afspiegelingsregering naar voren als oplossing voor de politieke impasse.

"Spontaan een regering vormen is niet gelukt. De afspiegelingsregering is dan de enige logische oplossing voor een coalitie die langs de twee kanten van de taalgrens gedragen is." Dat zegt Joachim Coens in een interview met 'De Morgen'. In zo'n regering zouden de Vlaamse regeringspartijen N-VA, Open Vld en CD&V in zee gaan met de Waalse coalitiepartners PS, MR en Ecolo. "Een afspiegelingsregering kan een mechanisme zijn om de boel te deblokkeren, zoals nieuwe verkiezingen dat zijn in Spanje of Israël. Het zou ons land bestuurbaar kunnen maken." Coens acht een regering zonder N-VA, de zogenaamde paars-groen-oranje of 'Vivaldi'-coalitie, niet levensvatbaar. "Niet enkel wij, maar ook Open Vld en sp.a hebben problemen met Vivaldi. Er is op dit moment geen coherent inhoudelijk verhaal mogelijk", benadrukt de CD&V-voorzitter.

"Bij Vivaldi zit je met een dubbel probleem. Niet alleen tussen de vier partijen schiet het alle kanten uit, ook tussen het Vlaamse en federale niveau is dat het geval. Bij een afspiegelingsregering vermijd je tenminste dat je voortdurend in conflict komt met de Vlaamse of Waalse regering." Zo'n clash is geen optie omdat de volgende federale regering voor enorme uitdagingen staat, zegt hij. "Het gat in de begroting raakt nooit gedicht als de regio's en de federale overheid niet samenwerken."

Voor CD&V blijft het cruciaal dat PS en N-VA, de twee grootste partijen, samen een regering vormen. "Niet voor ons eigen plezier, maar voor de stabiliteit van het land." Als informateur werkte hij samen met MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez wekenlang aan een verzoening tussen de twee partijen. Dat is niet gelukt. De vraag is of zijn opvolger Koen Geens (CD&V) daar nu wel in slaagt. Een afspiegelingsregering is geen nieuw idee. Ook politicoloog Carl Devos (UGent) bepleitte het al als tijdelijke oplossing. Ook creatieve pistes zijn niet nieuw: eerder stelde PS-voorzitter Paul Magnette al een noodregering voor en Open Vld-voorzitterskandidaat Bart Tommelein een expertenregering.

Brussel op achterste poten

De Brusselse minister-president Rudi Vervoort en burgemeester Philippe Close (beiden PS) zijn niet te spreken over de piste van een federale afspiegelingscoalitie. Vervoort is “verbaasd”, zegt hij. “Zou mijnheer Coens vergeten zijn dat er een Brussels Gewest bestaat?” Een “onrustwekkende vergetelheid”, aldus Vervoort, die een “slechts schijnbaar goed idee ondergraaft”. De Brusselse minister-president roept op om “de Belgische institutionele realiteit en het bestaan van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te respecteren”.

Eenzelfde geluid bij partijgenoot Philippe Close, burgemeester in Brussel. “Sta mij toe de CD&V eraan te herinneren dat dit gewest bestaat en dat het nog niet zo heel lang geleden is dat de CD&V er ministers had. Dit land bestaat uit drie gewesten en drie gemeenschappen, waaronder het Brussels, dat goed functioneert.”

Volgens Close is er sprake van een soort “interne afrekening” binnen CD&V. Minister van Justitie Koen Geens kreeg eind vorige week de opdracht om finaal na te gaan of er partijen bereid zijn om een federale regering te vormen. Een “open opdracht”, zei hij zelf. “Ik vraag me af waarom Joachim Coens Koen Geens zijn werk niet laat doen”, zegt Close. “Geens heeft een moeilijke missie gekregen en het is niet met provocatieve verklaringen dat we een oplossing gaan vinden.”

Ook bij DéFI, de Brusselse Franstalige partij die deel uitmaakt van de Brusselse regering, kent de piste van Coens geen genade. “De spiegelcoalitie van Coens veegt Brussel uit”, zegt DéFI-voorzitter François De Smet. Volgens hem past het Coens-voorstel confederalisme “in de feiten” toe en toont het voorstel aan “dat CD&V nog altijd geen duidelijk standpunt heeft over de crisis”. CdH-voorzitter Maxime Prévot van zijn kant ziet het voorstel als een “pijnlijke wake-upcall” voor zij die dachten dat iedereen Brussel respecteert.

MR zegt niet neen, Ecolo en Groen wel

“Wij hebben altijd gezegd dat het project belangrijker is dan de coalitie, dus pourquoi pas?”, reageert MR-partijwoordvoerder Christophe Cordier in De Morgen. “Maar in de huidige context willen PS en N-VA niet met elkaar praten. En Ecolo wil alleen met Groen in een regering.”

Bij Ecolo reageren ze dan ook afwijzend. “Deze piste is niet nieuw, niet goed en ze is ook al mislukt. België heeft nood aan een regering met een coherent en progressief project. Louter een toevoeging van partijen die reeds in een regering zetelen is geen oplossing. Bovendien ontkent deze piste de Brusselse realiteit.” Ook Groen-Kamerlid Jessika Soors noemt het voorstel onwerkbaar. “’Laten we Brussel gemakkelijkheidshalve vergeten en een nog minder coherent project voor ons land op poten zetten’. Of wat was het precies dat door het hoofd van Joachim Coens ging toen hij zijn onwerkbaar voorstel lanceerde, nog geen week nadat hij zelf informateur was?”

