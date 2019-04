Exclusief voor abonnees Brussel-Noord weer drukste station van het land 12 april 2019

Net als in 2017 was Brussel-Noord vorig jaar opnieuw het drukste treinstation van het land. Op een weekdag in oktober werden er 62.344 instappende reizigers geteld. Brussel-Centraal staat op de tweede plaats met 60.899 instappende reizigers op een weekdag, Brussel-Zuid volgt met 58.035.

