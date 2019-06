Exclusief voor abonnees Brussel luidt noodklok over Airbnb 21 juni 2019

Brussel en negen andere Europese steden luiden de noodklok over verhuur via Airbnb. "Nog meer vakantieverhuur in onze steden is schadelijk voor de kwetsbare woningmarkt en zal de leefbaarheid nog meer aantasten", klinkt het. Na een beslissing van het Europees Hof van Justitie hebben de steden minder inspraak in de naleving van regels over vakantieverhuur. Ze erkennen dat toerisme een belangrijke bron van inkomsten is en zijn dan ook niet tégen deze vorm van verhuur, zolang het "op verantwoorde wijze" gebeurt.

