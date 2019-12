Exclusief voor abonnees Brussel krijgt als eerste Belgische stad een Facebook-stadsgids 12 december 2019

De socialenetwerksite Facebook heeft gisteren samen met Visit Brussels zijn eerste Belgische stadsgids voorgesteld. In die - papieren - Community City Guide van onze hoofdstad staan uitsluitend tips die gebruikers achterlieten in Facebookgroepen. "Vroeger zocht je dingen op op het internet, nu stel je de vraag in een Facebookgroep", zegt Alexis Lebedoff, country manager bij Facebook. "De tips in onze gids zijn voor 100% aangeleverd door onze groepsbeheerders. Zo krijg je een blik op de stad door de ogen van de bewoners en wordt die kennis voor iedereen beschikbaar."

