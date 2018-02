Brussel kent beste beursdag in negen maanden 08 februari 2018

Na de verkoopgolf van de afgelopen dagen hebben de Europese beurzen gisteren een fikse remonte ingezet. Op de Brusselse beurs kleurden alle Bel20-aandelen groen, waardoor de index ruim 2,45% aandikte, de grootste dagwinst sinds 24 april 2017. Amsterdam (+1,93%), Frankfurt (+1,94%) moesten nauwelijks onderdoen. Daarmee hebben de Europese beurzen het voorbeeld van Wall Street gevolgd. In New York dikten de Dow Jones en de Nasdaq dinsdagavond al meer dan 2% aan. Gisteren kende Wall Street opnieuw een hobbelige dag, met een kleine winst voor de Dow Jones en verlies voor de Nasdaq. "De beleggers zullen weer moeten gewoon worden aan meer volatiliteit", zeggen handelaars. "Want wat we vorig jaar zagen, is abnormaal."

