Brussel gaat elke dakloze registreren via 'New Samusocial' 27 maart 2018

Het Brussels Gewest wil voortaan de gegevens van elke dakloze verzamelen in een elektronisch sociaal dossier. Dat moet betere hulpverlening opleveren. Morgen stemt de commissie Sociale Zaken over de maatregel. Eigenlijk had die al gestemd moeten zijn, maar door het Samusocial-schandaal liep het plan vertraging op. Nu komen er twee gewestelijke instellingen voor daklozenopvang: New Samusocial en Bruss'Help. Als iemand zich voor het eerst aanmeldt bij een erkende organisatie, moet die voortaan een sociaal dossier opstellen. Daarin moet onder meer de naam, maar ook de vroegere woonplaats staan. Elke dienst zal verplicht zijn om met zo'n sociaal dossier te werken en dit ook te delen met andere organisaties. (BS)

