Brussel elfde drukste stad van Europa 05 juni 2019

Van alle Europese steden is Brussel de elfde drukste stad, met gemiddeld 37% extra reistijd in het verkeer. Dat blijkt uit een verkeersrapport van TomTom, dat 403 steden over de hele wereld onderzocht. Binnen België staat Antwerpen tweede met 31% extra reistijd. De verrassende derde plaats is voor Namen, met 29%. De top drie drukste steden op het Europese continent zijn Moskou, Istanbul en Boekarest.

