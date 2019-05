Exclusief voor abonnees Brussel eist 2 miljoen euro voor lawaaihinder Zaventem 24 mei 2019

Brussels minister van Leefmilieu Céline Fremault (cdH) eist 2,14 miljoen euro aan dwangsommen van de federale overheid voor de lawaaihinder van Zaventem. Volgens de minister lag het aantal overschrijdingen van de geluidsnormen, door het luchtverkeer van en naar de luchthaven, in april tien maal hoger dan in maart. Er waren ook 214 inbreuken meer dan in april 2017 - de referentie die door een Brusselse rechter is vastgelegd begin dit jaar. Toen werd geoordeeld dat er 18 maanden lang niet méér inbreuken op het Brusselse geluidsdecreet mogen zijn dan in 2017. Fremault herinnert er ook aan dat de rechter de federale overheid verplicht heeft om voor 3 juni een effectenstudie te maken van de overlast - zo niet volgen dwangsommen van 300.000 euro per maand.

