26 maart 2019

De stad Brussel dwingt de eigenaar van een leegstand pand om zijn eigendom openbaar te verkopen. Het is de eerste keer in het Brussels Gewest dat zo'n gedwongen verkoop wordt opgelegd. Dat meldt Brussels schepen van Stedenbouw Ans Persoons (Sp.a). Het gaat om een pand dat al meer dan tien jaar leeg staat in de Bijstandstraat.

