Bruno Wyndaele maakt comeback op Eén met zomertalkshow 06 juni 2018

Bruno Wyndaele keert terug naar Eén. In augustus gaat hij drie weken lang de nostalgische toer op met 'De zomer van...'. In dat praatprogramma nodigt hij elke dag één gast uit op een zomerse locatie, ergens in Vlaanderen. Wyndaele neemt de tijd voor een intiem gesprek over alle aspecten van het leven. Zelf noemt de gastheer het 'de kleinste show ter wereld', want van enorme decors en een groot publiek is geen sprake. Onder anderen Bart Peeters, Jeroen Meus, Jani Kazaltzis, Tine Embrechts en Dina Tersago komen langs. Wyndaeles centrale gast mag ook telkens iemand meebrengen. De drie locaties waar gefilmd wordt, zijn nog niet bekend.

