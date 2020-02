Exclusief voor abonnees Bruno volgende week op operatietafel 19 februari 2020

Massimo Bruno (gescheurde kruisbanden linkerknie ) zal volgende week in Antwerpen door professor Declerck worden geopereerd. Geen PO1 dus voor de revelatie van Charleroi, die in de 4-2-3-1 van coach Belhocine in de rug van Rezaei de centrale aanvallende middenvelder was geworden. Zijn stats: 4 doelpunten, 5 assists. (AR)