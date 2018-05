Brulkikker krijgt nog maximaal 25 jaar 18 mei 2018

00u00 0

Er is een nieuwe methode om de Amerikaanse stierkikker - in de volksmond brulkikker - in Vlaanderen uit te roeien. PXL Bio Research heeft in samenwerking met UHasselt en met de steun van het Agentschap Natuur en Bos een meer diervriendelijkere methode ontwikkeld dan de fuiken die nu worden uitgezet. Op grote schaal worden steriele dieren gekweekt. Zo wil men binnen een kwarteeuw de populatie van duizenden Amerikaanse stierkikkers in het gebied van de Grote Nete van Lier tot Balen doen verdwijnen. Vlamingen die geplaagd worden door het geluid dat de stierkikkers, kunnen dit melden aan de natuurdatabank van Natuurpunt: www.waarnemingen.be. (JEK)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN