Bruidstaart in 'metal zwart' voor Brides of Lucifer 23 juni 2018

00u00 0

Steven Kolacny, Koen Buyse en Ives Mergaerts (van links naar rechts op de foto) van Brides of Lucifer trakteerden gisteren in de backstage van Graspop Metal Meeting op bruidstaart om de komst van hun eerste cd te vieren. Een bruidstaart die vanbuiten 'metal zwart' was en binnenin bloedrood kleurde, helemaal in thema dus.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN