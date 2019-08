Exclusief voor abonnees Bruidskoppel met huis vol confetti: "Het waren toch onze vrienden" 28 augustus 2019

Het pasgetrouwde koppel dat z'n huis vol confetti vond na hun huwelijksfeest, gaat geen klacht indienen. De 'daders' blijken nu toch vrienden te zijn. Kimberly en Jonas uit Waarschoot (Lievegem) trouwden zaterdagmiddag en ontdekten de ravage toen ze thuiskwamen. "In de kleerkasten, in de douche, tot zelfs in het brood: overal lagen papiersnippers. Of het een grap van vrienden is? Nee, dat kan niet", zei de kersverse bruid eerder deze week in tranen. Nu heeft een tip naar de schuldigen geleid. "We hebben met die personen een gesprek gehad. Het bleek om een uit de hand gelopen grap te gaan." De vrienden nemen de reinigingskosten van de zetel voor hun rekening, en de barbecue die het koppel geeft om hun helpers te bedanken, betalen ze ook. "Maar ze zijn zelf niet uitgenodigd." (DJG)

