Bruidegom neergestoken op eigen trouwfeest: "Mijn vrouw was bijna op één dag getrouwd én weduwe geworden” Inge Bosschaerts Alexander Haezebrouck

26 december 2018

05u00 0 De Krant Een bruidegom is zaterdagnamiddag op zijn eigen trouwfeest neergestoken door een dronken gast. Reden: hij kreeg geen alcohol meer, terwijl hij het koppel "toch een trouwcadeau van 20 euro had gegeven". De bruidegom verkeerde even in levensgevaar, maar herstelt intussen thuis.

"Ik mag er niet aan denken. Mijn vrouw was bijna op één en dezelfde dag getrouwd en weduwe geworden." Hoofdschuddend herstelt Bruno Callens thuis in zijn zetel in Wielsbeke, op een paar honderd meter van de parochiezaal waar hij en Ann Van Wymeersch zaterdag hun trouwfeest gaven. Bruno werd er door een stomdronken gast in de hals gestoken omdat hij hem nog alcohol weigerde te schenken. "Twee millimeter dieper en ik was er niet meer geweest."

Moeder in ziekenhuis

