Bruidegom laat penis zien aan voorbijgangster: geen straf 03 april 2019

Een 26-jarige man uit Heist-op-den-Berg die op het punt stond te trouwen, is schuldig bevonden aan openbare zedenschennis. Hij liet zijn geslacht zien aan een jonge vrouw in Duffel, die op weg was naar het station. En nee, zij was niet zijn aanstaande echtgenote. "Hij vroeg het slachtoffer of ze geen centje wou bijverdienen", aldus de openbare aanklager. Het meisje verwittigde de politie en op basis van de nummerplaat werd de twintiger geïdentificeerd. De man gaf de feiten toe en bood met het schaamrood op zijn wangen zijn excuses aan. Op de vraag waarom hij de feiten pleegde, kon hij geen antwoord geven. Volgens zijn raadsman is hij in therapie. Hoewel hij schuldig werd bevonden, kreeg hij opschorting van straf. Hoe zijn verloofde reageerde, en of ze nog samen zijn, is niet duidelijk.

