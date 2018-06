Brugse Zot wordt tikje minder zot 19 juni 2018

00u00 0

Brouwerij De Halve Maan heeft een minder zotte variant van zijn bekende speciaalbier Brugse Zot gebrouwen. De zoektocht naar een manier om de smaak te behouden en de alcohol eruit te laten, heeft een jaar geduurd. "Het bier is op een vrij unieke manier gebrouwen. We gebruiken een filtertechniek waarbij de Brugse Zot aan hoge druk door een membraan moet. Na 40 uur filteren we de alcohol eruit", zegt zaakvoerder Xavier Vanneste. Het resultaat werd 'Sportzot' gedoopt, en smaakt exact hetzelfde, stelt de brouwerij. "Een testpanel kon de Sportzot er zelfs niet uithalen." Volgens Vanneste is er steeds meer vraag naar alcoholvrij bier. "De wereld verandert en het is een segment waar we potentieel in zien." (BHT)