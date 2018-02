Brugse spitsen scoren niet meer 19 februari 2018

Dat er iets hapert aan de defensie van Club was al langer duidelijk, maar wat is er aan de hand met de aanvallers? Van de 20 goals sinds Nieuwjaar kwamen er amper 4 van de Brugse spitsen. Coach Leko maakt daar zich geen zorgen over, al zou hij dat misschien beter wel doen - om de simpele reden dat al die gemiste kansen punten kosten. Club haalt 7 op 18, en mag van geluk spreken dat ook z'n achtervolgers week na week punten laten liggen.

