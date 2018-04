Brugse reien vol wolhandkrabben, paling en snoekbaars Niet alleen Japanse toeristen in overvloed 21 april 2018

Het gaat goed met de vissen in de Brugse reien, zo blijkt uit een recente meting. Er zwemmen gewone krabben, brasem, blankvoorn, pos, kolblei, paling en snoekbaars, maar ook Chinese wolhandkrabben rond. "Dat zijn soorten die zich goed voelen in stilstaand water, waar toch wat vervuiling is", zegt onderzoeker Lionel Devlieger. "De reien zijn voedingrijk voor deze soorten, al is de zuurtegraad wat hoog. Dat heeft mogelijk te maken met de vele uitwerpselen van zwanen en eenden. Het aantal krabben is indrukwekkend. We schatten dat ze hier met tienduizenden leven." (BHT)

