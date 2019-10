Exclusief voor abonnees Brugse gevangenis sluit afdeling verhoogde veiligheid 16 oktober 2019

De afdeling verhoogde veiligheid in de gevangenis van Brugge, voor gedetineerden die agressief of vluchtgevaarlijk zijn, wordt in de loop van de komende weken gesloten. Het is de enige dergelijke afdeling in ons land. De drie gedetineerden die er nog verblijven, verhuizen naar andere gevangenissen. Volgens Kathleen Van De Vijver van het Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen is het "altijd de bedoeling geweest dat de drie terug naar een reguliere afdeling zouden gaan". "Ook daar zijn verscherpte veiligheidsregimes mogelijk."

