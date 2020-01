Exclusief voor abonnees Brugs museum wordt 16+: "Te veel seks bij Vlaamse Primitieven" 21 januari 2020

Wie jonger is dan 16, mag voortaan het Brugse Musea Sculpta niet meer in. In dat museum worden werken van de Vlaamse Primitieven uitvergroot en in een 3D-uitvoering in plaaster getoond. Ook 'Tuin der Lusten', het 15de-eeuwse meesterwerk van Jeroen Bosch, is er in volle glorie te zien - en dat leidt tot verontwaardiging. Het werk toont nogal wat seksueel getinte en bloederige taferelen. "We kregen klachten", zegt museumdirecteur Alexander Deman. Vooral Amerikanen bleken aan de preutse kant. "We hadden bezoekers die na vijf minuten al aan de kassa stonden om hun geld terug te vragen." Volgens Deman speelt de grootte van de 3D-versies het museum parten. "Het originele schilderij is 2,8 m2, bij ons is 'Tuin der Lusten' 365 m2 groot. Je kan er niet zomaar van wegkijken."

