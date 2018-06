Bruggeling krijgt levenslang voor kilo coke in Cambodja 23 juni 2018

Bruggeling David Catry (34) is in Cambodja veroordeeld tot levenslang voor drugssmokkel. In januari probeerde hij een kilo cocaïne het land binnen te loodsen via een valse bodem in zijn reiskoffer. De man ontkende eerst, maar ging uiteindelijk over tot bekentenissen. "Het was mijn eerste keer. Er werd mij 25.000 euro beloofd", vertelde Catry gisteren tegen de rechter.

HLN