Brugge weert energieverslindende ijssculpturen 13 juni 2019

De stad Brugge verlengt de overeenkomst met de organisatoren van het jaarlijkse ijssculpturenfestival niet. De stad wil tijdens de kerstperiode vernieuwen en daar hoort een 'energieverslindende' ijssculpturenhal niet meer bij. "Duurzaamheid is voortaan het codewoord", zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). "We gaan ook onze schaatspiste op de Markt verplaatsen naar het Minnewater en kiezen daar voor een energiezuinigere oplossing zonder ijs." De organisator van het ijssculpturenfestival is teleurgesteld. "Vooral over de timing, nu wordt het krap om nog een andere stad te overtuigen. De hal wordt trouwens gekoeld met energie uit zonnepanelen op het dak." (BHT)