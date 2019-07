Exclusief voor abonnees Brugge 'verbiedt' horecazaken... 04 juli 2019

De stad Brugge werkt aan een plan om te vermijden dat er té veel horecazaken komen. Nu al is 37% van de verkooppunten in de binnenstad ingericht als horecazaak. "Als het etablissementen zijn die een meerwaarde vormen, is dat absoluut geen probleem. Maar tegelijk moeten we erop toezien dat de diversiteit in de straat gegarandeerd blijft. We moeten ook shoppers naar Brugge blijven lokken", verklaart schepen van Lokale Economie Pablo Annys (sp.a). Op juridisch vlak zijn er enkele struikelblokken, want er is nu eenmaal een vrije markt. "We zijn bezig met een plan van aanpak. Wellicht zal er pas in het najaar meer duidelijkheid komen." (MMB)