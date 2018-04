Brugge schermt zwanen af. Letterlijk 14 april 2018

In Brugge staan sinds kort rieten schermen op plaatsen waar zwanen broeden. "Toeristen durven weleens vrijpostig te zijn en de dieren op te jagen door foto's te nemen of zelfs met iets te gooien", zegt schepen Philip Pierins. "Daarom hebben we aan het Minnewater en 't Stil Ende schermen geplaatst om ze wat meer te beschermen." In de stad dobberen ongeveer 138 zwanen rond. Verwacht wordt dat er dit jaar tot 30 kuikens bijkomen. (BHT)

