Exclusief voor abonnees Brugge probeert mínder toeristen te lokken 11 juni 2019

Het Brugs stadsbestuur zal géén reclame meer maken voor Brugge in hotels in andere grootsteden in ons land. Die beslissing werd genomen om de toestroom aan buitenlandse dagjestoeristen in te perken. Ook met het havenbestuur zijn afspraken gemaakt om maximaal twee cruiseschepen op hetzelfde moment te laten aanmeren. In 2018 ontving Brugge naar schatting zo'n 8,3 miljoen toeristen, van wie het merendeel dagjestoeristen. Daarom wordt nu geen extra reclame meer gemaakt om een toevloed te vermijden, zoals in Amsterdam nu het geval is. De stad heeft volgens de bevoegde schepen van Toerisme al meer dan voldoende bekendheid en ook online is heel wat terug te vinden. (MMB)