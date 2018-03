Brugge lanceert 'pizzavuilnisbak' 15 maart 2018

In Brugge deponeer je pizzadozen voortaan in een speciale vuilnisbak met een gleuf erin. Er staan drie van die containers op het stationsplein, dicht bij pizzazaak Domino's. "We stelden vast dat die dozen rondslingerden op het plein. Ze zijn te groot voor een gewone afvalmand", zegt bevoegd schepen Dolores David (sp.a). De stad nam zelf initiatief om die plastic containers van zo'n gleuf te voorzien. "Er is een overeenkomst met de uitbater van de pizzazaak om de vuilnisbakken drie keer per dag te legen, zodat ze niet overvol geraken. Dit is een proefproject, maar als het succes heeft, kunnen we de vuilnisbakken ook elders plaatsen." (BHT)

