Brugge Kaas rijpt in kelder van Godelieveabdij 27 maart 2018

00u00 0

Brugge Kaas, het bedrijf achter de harde Brugge Oud of de zachte Dentelle, palmt vanaf mei de eeuwenoude kelders van de Godelieveabdij in de Boeveriestraat in voor de rijping van hun kazen.

Je hebt 14% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over Brugge Foundation

Brugge