Exclusief voor abonnees Brugge is "derde vriendelijkste stad ter wereld" 07 september 2019

00u00 0

Wie als toerist gastvrij onthaald wil worden, moet in Brugge zijn. Dat blijkt uit een bevraging door de internationale reiswebsite Big 7 Travel. Enkel het Canadese Vancouver en het Maleisische Kuala Lumpur gaan de West-Vlaamse hoofdstad vooraf. "Brugge is één van de vriendelijkste steden ter wereld, een feeërieke plek. De charmante sfeer is moeilijk te evenaren, met een dorpsgevoel en inwoners die extra moeite doen om toeristen te verwelkomen", zo staat te lezen. Geen enkele andere Belgische stad prijkt in de top 50. (BHT)