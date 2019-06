Exclusief voor abonnees Brugge heeft amper 3 camera's voor... 37 flitspalen 21 juni 2019

Hardrijders die in Brugge een flitspaal te snel passeren, hebben slechts 1 kans op 12 dat ze effectief een boete in de bus krijgen. De reden: het beperkte aantal digitale flitscamera's dat de politiezone ter beschikking heeft. Van de 37 flitspalen in Brugge kunnen er maximaal 3 tegelijkertijd werken. "Frustrerend, maar we doen wat mogelijk is met de beperkte middelen", zegt korpschef Dirk Van Nuffel, die de gemeenteraad vroeg om zelf extra camera's aan te kopen. De beperkte middelen betekenen niet dat hardrijders vrij spel krijgen in Brugge. Integendeel, de politie heeft een lijst van 'snelheidsgevoelige' plaatsen en controleert daar nu al acht uur per dag met de mobiele flitswagen. De bedoeling is om dat uit te breiden naar 18 uur per dag. (MMB)

