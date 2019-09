Exclusief voor abonnees Brugge heeft 500.000 euro klaar voor 10 nieuwe agenten 07 september 2019

De politie van Brugge start met een grootschalige campagne om het nijpend personeelstekort weg te werken. Concreet is het korps op zoek naar tien nieuwe inspecteurs. Met een rechtstreekse aanwerving hopen ze in Brugge het verschil te maken en extra kandidaten aan te trekken. Daarvoor voorzien ze een budget van 50.000 euro pér inspecteur. "Niet goedkoop, maar voor een politiezone als de onze is het noodzakelijk dat we voldoende én goeie manschappen hebben", zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). Het personeelstekort is niet alleen bij de Brugse politie een probleem - al zitten ze alleen daar al met een structureel tekort van 25 manschappen. Wie na één jaar studeren een politiediploma op zak heeft, weet niet waar hij of zij terecht zal komen. Vaak worden nieuwkomers ingezet in Brussel, Gent, Antwerpen of de meldkamer van de federale politie. Niet ideaal voor wie hoopte bij het politieteam van Brugge aan de slag te kunnen. "Daarom maakt ons korps extra budget vrij voor de aanwervingen. Wie afstudeert, kan meteen aan de slag in Brugge. De enige voorwaarde is dat ze acht jaar bij het korps blijven", zegt De fauw. Eerder startte de stad Antwerpen al met zo'n rechtstreekse aanwerving - al was daar vooral het doel om meer diversiteit te hebben binnen het korps. (MMB)

